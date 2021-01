Più dell'ottanta per cento dei ragazzi si iscrive all'ora di religione

La Spezia - Scadrà lunedì 25 gennaio il termine per le nuove iscrizioni scolastiche. Entro tale data chi vi è tenuto, iscrivendo alunni ed alunne alle prime classi dei diversi ordini di scuola (escluse le scuole dell’infanzia, che avevano termini diversi), dovrà effettuare la scelta per l’ora di Religione cattolica, se avvalersene o meno. “

In provincia della Spezia l’adesione si colloca sulle stesse dimensioni della media nazionale, che si attesta all’86 per cento, ma cresce di circa tre punti percentuali se si tiene conto degli alunni di cittadinanza italiana. Nelle scuole spezzine sono ormai vicini ai tremila gli alunni non italiani.

Redazione

17/01/2021 21:07:21