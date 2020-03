La Spezia - Dopo una lunga fase di dominio dell’alta pressione il maltempo torna ad affacciarsi sulla Liguria con piogge, rovesci, temporali, vento forte e anche neve.



Alla luce degli ultimi aggiornamenti della modellistica previsionale ARPAL HA EMANATO L’ALLERTA GIALLA



·PER PIOGGE DIFFUSE E TEMPORALI DOMANI, LUNEDÌ 2 MARZO, dalle 08.00 alle 23.59 SU TUTTA LA LIGURIA



·PER NEVE DOMANI, LUNEDÌ 2 MARZO, dalle 12.00 alle 23.59 su Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida (AREA D)



La Liguria è stata interessata, nelle ultime ore, da un primo passaggio instabile, con piogge diffuse maggiormente concentrate sul centro Levante dove si sono attardate fino alla mattinata. Si è trattato di precipitazioni d’intensità debole, solo localmente moderate (13.4 millimetri in un’ora a Cichero, San Colombano Certenoli-Genova), ma che hanno portato cumulate totali, soprattutto nelle zone interne, di rilievo: 88.6 a Barbagelata (Lorsica), 75.6 a Cabanne (Rezzoaglio), 65.8 a Cichero. Nella zona centrale della regione 36.8 millimetri a Isoverde (Campomorone, Genova). Dopo una pausa, tra il pomeriggio di domenica e le prime ore della prossima notte, l’arrivo di una perturbazione che formerà un profondo minimo sul mar Ligure, determinerà piogge diffuse dal primo mattino sull'intera regione anche a carattere temporalesco. Dal pomeriggio di lunedì è atteso anche un calo termico che potrebbe portare a precipitazioni a carattere nevoso in particolare nelle zone interne del centro Ponente. Attenzione al rinforzo dei venti dapprima meridionali poi, dal pomeriggio, in rotazione dai quadranti settentrionali, in particolare sul centro della regione, con raffiche anche di burrasca. Saranno possibili mareggiate di libeccio a Levante, con temporaneo calo del moto ondoso nel corso della prima parte di domani e nuova ripresa dal pomeriggio. Una progressiva attenuazione dei fenomeni è attesa dalla tarda serata di domani, lunedì mentre un calo termico nelle prime ore di martedì potrebbe provocare fenomeni nevosi nelle zone interne del Levante, in particolare nelle vallate al confine con l’Emilia Romagna.



La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta.



In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito www.allertaliguria.gov.it, inviato anche tramite twitter (segui @ARPALiguria).



Sulla pagina www.facebook.com\ArpaLiguria post con immagini, grafici e dati.



Nell’immagine la cartina con le zone coinvolte nell’allerta, la scansione oraria dell’allerta idrologica, quella nivologica e lo scatto del satellite sul Mediterraneo alle ore 12.15.





01/03/2020 13:23:56