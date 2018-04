La Spezia - Ha preso il via in queste ore una petizione online per dire no al taglio dei pini di Via San Francesco a Gaggiola. L'iniziativa, promossa dall'attivista Loredana Parodi, invoca "una firma per chiedere all'amministrazione del Comune di La Spezia, la sospensione del taglio dei Pini di Gaggiola via S.Francesco. Si ricorda che in questo periodo dell'anno tutti i volatili costruiscono i loro nidi sugli alberi e questo è periodo di nuove nascite. Evitiamo così due stragi".



Tra i firmatari, c'è chi chiede all'amministrazione Peracchini di fare "tutti i controlli del caso sui pini tenendo conto che per essere credibile deve discostarsi dell'arroganza di quella precedente che ha tagliato in modo incondizionato alberi anche sani facendo strage di nidiacei. Una città gravemente ferita anzi struprata con il massacro del verde cittadino deve pensare ad aumentarlo e non il contrario in virtù anche delle velleità turistiche".



C'è chi, più filosofico, firma la petizione "perché la natura è un bene prezioso e l'uomo deve smettere di arrogarsi il diritto di distruggere tutto", mentre una signora di massa torna sul tema dei nidi scrivendo che sta "firmando perche in questo periodo sono nati molti uccellini".



Lo scontro sui pini di Via San Francesco, com'è noto, ha innescato l'ennesimo scontro tra il gruppo 'Per la nostra città', capitanato da Massimo Baldino Caratozzolo, e la maggioranza di cui la forza politica fa parte. Forse ancora per poco.



La petizione è ospitata dal portale petizioni24.com

REDAZIONE

19/04/2018 09:03:15