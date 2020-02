La Spezia - Tutto da rifare. La Soprintendenza Ligure ha comunicato la sua decisione di bocciare il progetto della piazza sospesa proposto dall'amministrazione comunale per collegare via Diaz e via passeggiata Morin sorvolando viale Italia. Lo ha ufficializzato ieri sera l'assessore ai lavori pubblici Luca Piaggi nel corso del consiglio comunale straordinario che si è svolto sul tema della passerella in seguito alla richiesta dell'opposizione.



I giochi sono stati aperti dal capogruppo di Leali a Spezia, Guido Melley, Che ha parlato dell'elaborato dell'architetto Alfonso Femia come di un progetto molto impattante, oneroso inutile e calato dall'alto, invitando a fermare tutto per studiare alternative.

Immediata la replica di Piaggi: "E' pervenuto oggi il parere con esito negativo da parte della Soprintendenza, ma per noi resta cogente il tema del collegamento della città con il mare. Pertanto gli uffici tecnici stanno studiando soluzioni alternative da finanziare con le risorse che erano già state stanziate ma che potrebbero anche avere costi superiori.

Il consigliere Roberto Centi, di Leali a Spezia, ha ricordato la storia della città e l'importanza ricoperta in passato dalla pianificazione urbanistica, proponendo rinunciare al progetto e di salvaguardare le ultime testimonianze dell' unico. Approdo portuale che aveva la città fino al 1800 presenti proprio all'incrocio tra viale Italia e via Diaz.

Per la maggioranza ha preso la parola Fabio Cenerini capogruppo di Forza Italia: " Apprendo positivamente del parere della Soprintendenza Ma adesso mi domando cosa stiamo facendo. La discussione di stasera è solamente una perdita di tempo".

Di parere opposto il capogruppo Pd, Marco Raffaelli: "Su quel progetto sono stati stanziati ben 4 milioni di euro, due da parte del Comune e due dall'Autorità di sistema portuale. Ritengo si debba fare una discussione su come spendere ora quei soldi. Perché non potenziare il progetto di Piazza Cavour? Perché non cercare altre soluzioni per i parcheggi in città? Sono stati sperperati soldi per progettare questo intervento. Così come per il tunnel di monesteroli, forse sarebbe meglio valutare il da farsi".

Luigi Liguori consigliere di Spezia bella forte unita seghetto sfiduciato mentre Umberto Costantini capogruppo di Spezia Popolare ha insistito dai banchi della maggioranza nel definire la discussione sterile.

" Noi staremmo perdendo tempo? Voi - ha risposto Lorenzo Forcieri, di Avantinsiene - lo avete fatto per mesi su un progetto che non è stato nemmeno in grado di essere approvato dalla Soprintendenza. Spostiamo queste risorse su Piazza Cavour".

Paolo Manfredini, esponente del Psi, ha Sostenuto che sarebbe stato utile capire le motivazioni della Soprintendenza e ha invitato a rimettere il dibattito al centro della discussione.

Mentre l'opposizione continuava a far piovere critiche sull'operato dell'amministrazione, durante le dichiarazioni di voto il sindaco Pierluigi Peracchini ha preso la parola per declamare un lungo elenco di cose fatte e di progetti portati a termine, trovati sulla scrivania al momento dell'insediamento. Un tono piccato, quello del primo cittadino, che ha ottenuto l'applauso del centrodestra.



Epilogo scontato per la mozione in discussione: bocciata da una maggioranza compatta, come non si era mai vista sul tema della piazza sospesa.

TH.D.L.

11/02/2020 10:45:00