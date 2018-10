La Spezia - Ha preso il via una raccolta firme presso il Bar La Perla Nera a Mazzetta in via XXIV n. 230 per chiedere al Comune della Spezia la collocazione dei bidoni della spazzatura così detti “intelligenti” come già fatto in altri quartieri in quanto, spiegano i promotori, "la situazione non è più sostenibile dal punto di vista igienico - sanitario (topi, scarafaggi, mosche, gabbiani, ecc. ecc.) oltre ai disagi per i cittadini e ad una situazione indecorosa in genere. A Mazzetta ad esempio, con quasi 10.000 abitanti una sola postazione collocata lontana dagli edifici e posta vicino all'ospedale. La notte i quartieri diventano vere e proprie discariche ed inoltre gli stessi mastelli non sono igienici in quanto vengono lasciati in fuori tutta la notte e poi portati in casa, siamo tornati indietro di secoli. Prendiamo esempio dal Comune di Portovenere".

REDAZIONE

03/10/2018 21:26:57