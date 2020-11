Parte la sperimentazione, Via del Cappelletto a senso unico

La Spezia - Per un periodo di sperimentazione, il Comune della Spezia renderà Via del Cappelletto, asse di collegamento fondamentale fra la periferia levantina e il centro città, a senso unico di marcia verso monte. Il test partirà non appena sarà concluso il lavoro di segnaletica stradale iniziato questa mattina e consentirà di ricavare 78 parcheggi gratuiti in prossimità dell’ospedale Sant'Andrea.

Redazione

30/11/2020 13:05:35