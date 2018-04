Otto ristoranti spezzini in lizza per gli Chef Awards

La Spezia - Dopo il grande successo della prima edizione, gli Chef Awards, gli oscar della ristorazione italiana, approdano il 14 maggio al Forte Village Sardegna.

Forte Village Sardegna scelto da Forbes come miglior Family Resort al mondo tra le nomination dei global travel experts di Virtuoso, non poteva che essere il partner d' eccellenza per celebrare il meglio della Cucina Italiana in una serata esclusiva.

Un evento tanto atteso, che vedrà nuovamente protagonista il web come giudice oggettivo, in una delle location più esclusive al mondo, tempio dei grandi Chef e dei più famosi interpreti della cucina internazionale.

Un evento unico nel suo genere dedicato al meglio della ristorazione italiana e punto di incontro degli esponenti delle più importanti Aziende di settore, insieme ai veri protagonisti della serata: i 100 Best Chef.

Quest’anno Chef Awards amplia i propri criteri di selezione mettendo a confronto 206353 Ristoranti Online, 18178349 Recensioni per una selezionate finale di 1070 Ristoranti con la migliore web reputation per un totale di 470 ristoranti in più rispetto lo scorso anno. Il focus su cui si basa è la raccolta, sviluppo ed analisi di recensioni online, una nuova visione di studio della ristorazione. Chef Awards utilizza tecnologie di Big Data in maniera utile ed efficiente, generando conoscenza tramite strumenti innovativi e know – how proprietari. L’obiettivo del progetto è dare importanza ai Ristoranti italiani, alla loro cucina, alla loro storia e cultura, basandosi sul parere delle persone che hanno avuto modo di conoscerla e testarla di persona.

I riconoscimenti degli Chef Awards saranno assegnati sulla base da una classifica nazionale oggettiva di web reputation.

Le categorie di premiazione per la seconda edizione saranno le seguenti:



1070 Ristoranti selezionati

100 Best Chef otterranno il riconoscimento

3 Ambasciatori selezionati dal progetto Italian Tour suddivisi per Nord, Centro e Sud

Ambasciatore Italiano all’estero

12 Best Chef premiati per categoria

2 Special Awards



Premiazioni Best Chef per Categoria

I 12 Best Chef premiati per categoria saranno coloro che avranno ottenuto dalla comparazione delle recensioni il miglior punteggio ed il premio sarà assegnato allo chef, la cui cucina rispecchia a pieno le categoria “chiave” su cui si basa Chef Awards.

Best Chef Under 30

Best Chef Donna

Best Chef Over 30

Best Chef Bio

Best Chef Sostenibile

Best Chef Tradizione

Best Chef Rivelazione

Best Chef Pastry

Best Chef Arte Creativo

Best Chef Innovativo

Best Chef Awards 2018

Special Awards





I ristoranti spezzini

Ristorante I Capitelli - Sarzana

La Taverna del Metallo - La Spezia

Il ristorantino di Bayon - La Spezia

la Pucceria di Anna e Enzo - La Spezia

Osteria Della Corte - La Spezia

La Carabaccia Osteria e Cucina - La Spezia

Trattoria Armanda - Castelnuovo Magra

Il Cantiere del Sapore - La Spezia

09/04/2018 19:32:39