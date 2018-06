La Spezia - E’ la rivincita della carne con il #bisteccaday. L’appuntamento per la Giornata nazionale della bistecca è per domani venerdì 15 giugno dalle 9 con l’apertura straordinaria al pubblico dei Giardini Reali Superiori per l’inaugurazione del Villaggio della Coldiretti di Torino in Piemonte, la regione con il primato italiano nella valorizzazione delle carni da razze storiche italiane. Maxigrigliata da record, bracerie, forni e spiedi con decine di migliaia di allevatori e consumatori ma anche cuochi e gourmet insieme a rappresentanti del mondo scientifico per la prima operazione verità sulla carne italiana e i suoi primati.

14/06/2018 17:10:55