Nursind venerdì sotto la Regione: "Infermieri hanno diritto a riposi, dpi e test"

La Spezia - Venerdì prossimo, 5 giugno, gli infermieri liguri daranno vita a un flash mob a Genova, in Piazza De Ferrari. "Nursind alzerà bandiera nera in segno di lutto, di fronte alla Regione Liguria, per ricordare e non dimenticare i veri eroi: gli infermieri deceduti perché infettati nella lotta contro il Covid-19", afferma Assunta Chiocca, segretario territoriale spezzino del sindacato Nursind.



"La bandiera a lutto indica anche la perdita del riconoscimento economico che il decreto rilancio ha cancellato nei confronti degli operatori sanitari e la scomparsa della gratitudine della Regione Liguria che, troppo velocemente ha dimenticato quegli 'eroi' che solo un mese fa, ringraziava a gran voce. Nessun bonus di mille euro per gli infermieri duramente impiegati ed impegnati nell’emergenza. Gli infermieri hanno diritto ai dispositivi di sicurezza idonei nel numero e nella qualità, hanno diritto a luoghi di lavoro sicuri e ad organizzazioni interne che li tutelino, hanno diritto ai tamponi e ai test sierologici. E soprattutto hanno diritto ai riposi in modo che possano continuare ad assistere la cittadinanza in sicurezza".

Redazione

03/06/2020 17:21:02