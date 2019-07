Nuove isole zonali "solo" da spacchettare. Addio al porta a porta

La Spezia - Sono comparse in questi giorni le nuove isole zonali nei quartieri di Mazzetta e in prossimità di Via XX Settembre e dal 29 luglio saranno attive. Si compie così un nuovo step verso l'abbandono del porta a porta nei quartieri Umbertino, Colli e Mazzetta.

Se per l'ultimo le postazioni provvisorie, con tutta probabilità, resteranno definitive e quindi entro il 12 agosto verranno posizionate le telecamere, per gli altri due sono ancora in corso i sopralluoghi da parte del Comune per confermare le zone di sperimentazione. A fare il punto è l'assessore all'Ambiente Kristopher Casati che annuncia anche la il territorio comunale della Spezia è ormai prossimo al 76 per cento per la raccolta differenziata.

"E' un dato positivo e inaspettato - spiegato ai taccuni di Città della Spezia l'assessore - per il Comune. Il 29 luglio le isole zonali che sono comparse in questi giorni, anche in Via XX Settembre (lato liceo Costa, ndr), verranno 'spacchettate' ma non fissate a terra. Tutto questo in attesa della conclusione della sperimentazione e per l'abbandono definitivo del porta a porta".



Nel quartiere di Mazzetta i nuovi bidoni sono stati posizionati in Via Redipuglia, Viale Italia angolo Via Ricciardi, Via San Cipriano, Via Dalmazia, Via Doria. Nella notte tra il 28 e il 29 verrà rimossa la copertura di protezione. In base agli esiti, poi, verranno installate le telecamere e da quel momento in poi le postazioni resteranno fisse.

"Per gli altri due quartieri interessati - ha proseguito Casati - stiamo proseguento con i sopralluoghi. In quasi tutti i quartieri abbiamo notato come cambiava anche il 'modo' di parcheggiare degli automobilisti nell'arco della giornata e avrebbe potuto creare qualche disagio per i ritiri. Inoltre, ci siamo confrontati più volte con i cittadini. Recentemente un'operatice ci ha segnalato che avrebbe aperto la sua struttura davanti ad una postazione che avevamo individuato, quindi, abbiamo cambiato area per l'isola".

C.ALF

25/07/2019 15:09:26