La Spezia - In seguito all'ampliamento della ztl in centro città, tutti i residenti e domiciliati con autorizzazione alla sosta in corso di validità, con zona “CB” - “CD” - “GC” - “GD” e quelli nel quadrilatero compreso tra Via XX Settembre, Viale Italia, Via Tommaseo, Piazza Verdi avranno diritto ad accesso, transito e sosta con orario 0-24 dai seguenti varchi: Manzoni, Mazzini, Diaz, Chiodo, rimane escluso il varco Fazio.



Tutti gli operatori o chiunque fosse già in possesso di regolare autorizzazione in corso di validità (eccetto assistenza anziani e autorizzazioni garage) di accesso alla vecchia ztl con varco Manzoni, avranno la possibilità di accedere anche dagli altri varchi: Mazzini, Diaz, Chiodo (rimane escluso il varco Fazio salvo deroghe specifiche). Le modifiche sopracitate saranno eseguite d'ufficio, pertanto non sarà necessario richiedere alcunché.

Redazione

19/10/2019 19:40:20