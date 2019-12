La Spezia - Asl5 comunica che per il plesso ospedaliero del Sant’Andrea è stata acquista una nuova risonanza magnetica che andrà in funzione congiuntamente a quella già esistente.

I lavori di collocazione della nuova apparecchiatura di moderna tecnologia, strumento che si allinea con le più recenti apparecchiature esistenti sul mercato, comporterà un fermo macchina dal 9 al 22 dicembre prossimi.

In questo periodo viene mantenuta l’attività utilizzando turni serali dalle ore 19 alle ore 23 da lunedì a venerdì e di sabato pomeriggio dalle ore 13 alle ore 19 presso il plesso ospedaliero San Bartolomeo.

L’Azienda precisa, altresì, che sarà cura della segreteria della Radiologia ricollocare (con chiamata) i pazienti, tenendo presente delle caratteristiche degli esami e l’utilizzo o meno del mezzo di contrasto.

Al fine di non creare disagi all’utenza è stato attivato il numero 0187 533232 contattabile dalle ore 14 alle ore 16 per qualsiasi informazione.

03/12/2019 14:42:57