Numero chiuso e niente segno di pace, anche gli spezzini tornano a messa

La Spezia - Riparte da domani, domenica 17 maggio, nei luoghi sacri della diocesi, la celebrazione delle messe, e di altre funzioni religiose con la presenza dei fedeli. Come è noto, è dall’inizio del mese di marzo, quindi da oltre due mesi, che questo non è più avvenuto a causa delle restrizioni imposte dall’epidemia del Covid–19. Il vescovo e i sacerdoti hanno continuato a celebrare giornalmente la Messa, ma a porte chiuse, nelle chiese e cappelle a loro disposizione, senza fedeli, i quali hanno potuto seguire le celebrazioni soltanto grazie alla televisione e ad altri mezzi di comunicazione sociale, come facebook, skype ed altri. Saranno comunque necessarie precauzioni importanti, tali da modificare anche in parte la liturgia.

"Il fatto che si riprenda all’inizio della settimana - spiegano dalla Diocesi -, quindi soltanto con le Messe feriali, che sono limitate nel numero e nella partecipazione, consentirà di sperimentare in modo adeguato le nuove disposizioni, in vista delle Messe vigiliari di sabato e di quelle di domenica prossima".



Ma quali sono le novità che da domani i fedeli troveranno andando a Messa? Il punto di partenza è il protocollo di intesa firmato nei giorni scorsi dal presidente della Conferenza episcopale cardinale Gualtiero Bassetti e dal governo. I vescovi liguri, e specificamente, per quanto ci riguarda, il vescovo Luigi Ernesto Palletti hanno poi diramato disposizioni integrative. La sintesi di queste norme i fedeli la troveranno scritta in appositi avvisi sistemati alle porte delle chiese. In primo luogo, negli avvisi di cui si è detto, sarà indicato un numero: si tratta del numero massimo di partecipanti ad un sacro rito consentito in quella particolare chiesa, o cappella od oratorio, sulla base delle norme del distanziamento sociale. Ci saranno degli addetti, sagrestani o volontari, riconoscibili da indumenti o tesserine, che, in caso di superamento del numero, lo faranno presente. Quindi, è bene sottolinearlo, non c’è un numero massimo uguale per ogni chiesa, essendo molto diverse da una all’altra le possibili capienze. All’interno, poi, i fedeli troveranno panche e sedie distanziate tra loro e, per le panche, indicazioni su dove prendere posto (in genere una persona per panca e dalla parte opposta rispetto alla panca precedente o seguente). Resta obbligatorio rispettare sempre una distanza di sicurezza di almeno un metro e mezzo l’uno dall’altro. L’avviso alla porta della chiesa ricorderà anche che è vietato l’ingresso in chiesa a chi ha una temperatura pari o superiore a 37,5 o presenti sintomi influenzali o di malattie respiratorie. Divieto di ingresso anche a chi, nei giorni precedenti, fosse stato in contatto con persone positive al Covid–19. All’ingresso della chiesa saranno disponibili flaconi o apparecchi per utilizzare liquido igienizzante per le mani. In chiesa è obbligatorio l’uso della mascherina, che copra naso e bocca. Le acquasantiere saranno vuote, quindi non si potrà segnarsi con acqua benedetta. Nelle panche non si troveranno sussidi (foglietti) per i canti o per seguire la liturgia. Questi sussidi, per chi li possiede (messalini o altro), possono ovviamente essere portati da casa dal singolo fedele.



Non è prevista la raccolta delle offerte all’Offertorio: all’ingresso della chiesa ci saranno appositi contenitori per depositare le offerte. Non verrà scambiato il segno della pace, per cui il sacerdote o il diacono non inviteranno a farlo. La Comunione verrà dispensata dal sacerdote, diacono o ministro straordinario solo sulle mani (quindi non in bocca). I fedeli si avvicineranno all’altare in fila per uno, distanziati in modo opportuno. Al termine del rito, i fedeli sono invitati a sostare in preghiera e poi ad allontanarsi evitando ogni assembramento sia nella chiesa sia in sacrestia o nel sagrato. Gli orari delle Messe, in linea generale, restano quelli consueti. Ogni possibile variazione va verificata presso la propria parrocchia e sarà comunque indicata alla porta della chiesa.

REDAZIONE

16/05/2020 21:44:51