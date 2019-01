Natale alle Terrazze, 40mila giocattoli saranno regalati a chi non ne ha

La Spezia - Al centro commerciale "Le Terrazze" le festività natalizie si concludono all’insegna della solidarietà: circa 38.750 giocattoli sono stati raccolti attraverso il Trasformatore di Babbo Natale allestito nella galleria commerciale. Tutti i giocattoli donati dai cittadini in questi mesi sono stati devoluti, con la collaborazione dalla Croce Rossa Italiana della Spezia e dai comitati limitrofi, alle famiglie in difficoltà del territorio.



L’iniziativa ha riscosso particolare successo di pubblico e ha permesso di raggiungere un importante risultato: grazie al piccolo contributo di ogni cittadino è stato infatti possibile offrire i giocattoli non più utilizzati a chi ne ha bisogno e regalare un sorriso ai bambini meno fortunati della comunità. Il centro commerciale ringrazia i volontari della Croce Rossa Italiana della Spezia e i comitati limitrofi per la preziosa collaborazione, oltre a tutti i cittadini per la generosa e numerosa partecipazione.

