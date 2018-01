La Spezia - E’ stata inaugurata venerdì scorso la prima mostra del nuovo anno al centro culturale “Angiolo Del Santo”, di via Don Minzoni 62 alla Spezia, sede locale dell’Unione artisti cattolici. La rassegna ospita opere delle pittrici spezzine Giuliana Garbusi e Cettina Nardiello, che sono stata presentate dal presidente degli artisti cattolici Guido Barbagli. La mostra, che ha per titolo “Quando l’ingenuità incontra la fiaba e la fantasia”, resterà aperta sino a mercoledì 17 gennaio con apertura al pubblico dalle 17.30 alle 19, tutti i giorni esclusi la domenica e il lunedì.

