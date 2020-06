Mortalità spezzina cresciuta del 15 per cento

La Spezia - Alla Spezia e provincia da inizio anno a metà maggio 2020 i decessi sono aumentati del 15 per cento rispetto alla media 2015-2019 riferita ai medesimi quattro mesi e mezzo. Lo spiega uno studio allestito dall'Infodata de IlSole24Ore partendo dal lavoro svolto per lo European Data Journalism Network da Clara Guibourg, che ha incrociato diverse fonti le quali il quotidiano economico milanese ha integrato con dati Istat. Il risultato è una mappa dell'incremento della mortalità in Europa. provincia per provincia. Uno studio naturalmente realizzato per soppesare con i numeri quel che sono stati gli effetti della temperie Covid-19 in termini di perdite di vite umane.



In Italia, guardando appunto alla variazione della mortalità, il dato peggiore spetta alla provincia di Bergamo, che rispetto alla media 2015-2019 ha visto crescere del 147 per cento i decessi nei primi quattro mesi e mezzo del 2020. Seguono le province di Cremona (119 per cento), Lodi (99), Brescia (91), Piacenza (80), Parma (67), Lecco (66), Pavia (58), Pesaro e Urbino (46), Mantova (45): queste quindi le prime dieci province per incremento della mortalità nell'annus horribilis. Al Nord solo la provincia di Gorizia ha visto calare questo ferale dato (-1.1 per cento), mentre al centro-sud i segni meno non mancano. La Liguria si inserisce in quella parte di Paese toccata fortemente dal virus ma non come nel cuore pulsante della pandemia. L'incremento spezzino – 15 per cento, come detto – è il terzo a livello regionale dopo il 21 per cento di Genova e il 16 di Imperia, mentre Savona si è tenuta un passo sotto il 10. La mortalità in terra apuana è cresciuta tutto sommato moderatamente: 5.6 per cento.

N. R.

29/06/2020 13:46:10