La Spezia - Una rete composta da 23 colonnine per la ricarica di mezzi elettrici. E' quello che vuole realizzare l'amministrazione comunale, sulla scia dell'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile avvenuta all'inizio del mese di agosto.

Per questo nei giorni scorsi la giunta comunale ha approvato lo schema di avviso di consultazione preliminare del mercato volta al reperimento delle informazioni necessarie per lo sviluppo di una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul territorio comunale della Spezia in attuazione del Pums - Put”.



Una decisione che il sindaco Pierluigi Peracchini aveva annunciato nel corso del consiglio comunale di lunedì sera e che è stata presa perché l'amministrazione comunale ritiene "obiettivi primari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle

importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e dell’ambiente e riconosce che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico".



Stando allo schema approvato il Comune richiede che all'interno della rete siano previste 2 colonnine superfast con potenza inferiore ai 100 kw e 19 colonnine con potenza superiore ai 22 kw, oltre a 2 punti di ricarica privati. Le colonnine saranno distribuite in tutto il tessuto urbano, da Fabiano al Favaro e dalla Chiappa ai Boschetti.

TH.D.L.

05/10/2018 18:26:25