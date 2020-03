Militari in strada, che ne pensano gli spezzini?

La Spezia - Parte dei militari dell'Esercito in servizio in Sicilia impiegata nella vigilanza urbana e nei punti di arrivo dei passeggeri. Questa l'idea emersa da un colloquio tra il ministro dell'interno, Lucia Lamorgese, e il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci. Sarebbe quindi vicinissima la possibilità, magari già da oggi, di vedere uomini in divisa per le strade dell'isola impegnati a far rispettare le misure anti contagio disposte dal governo nazionale. E anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ieri ha chiesto di usare i soldati. Una 'salto di qualità' che è presente da tempo nel dibattito nazionale. E non mancano gli spezzini che si chiedono se schierare le mimetiche possa incrementare il rispetto delle regole stabilite per arginare la diffusione del coronavirus, in particolare le uscite di casa per ragioni non strettamente necessarie né lavorative. Sarebbe probabilmente miele per chi, in questi giorni, lamenta la presenza di troppe persone a spasso – “Non ci siamo”, “Cosa non capite?”, “Così non va” sui social network sono ormai diventati i tormentoni de momento -, mentre farebbe l'effetto del fumo negli occhi di quanti credono che, fatto salvo il necessario rispetto delle regole, non si debba andare oltre con la rete dei controlli, convinti - ammessa la liceità di restringere le libertà in situazione eccezionali - non si debba comunque esagerare. E voi, spezzini nell'era del contagio, cosa pensate? Non esitate a farcelo sapere partecipando al nuovo sondaggio di Città della Spezia.

N. R.

20/03/2020 09:50:34