La Spezia - La Chiesa ricorda oggi, 11 febbraio, tutte le persone malate nella Giornata istituita ventisei anni or sono da Papa Giovanni Paolo II. Alle 15, il vescovo Luigi Ernesto Palletti ha celebrato per loro la Messa nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta. E’ la chiesa che ospita una cappella dedicata alla Madonna di Lourdes e presso la quale ha sede la sezione spezzina dell’Unitalsi, l’organizzazione che ogni anno si occupa di accompagnare le persone malate a Lourdes e in altri santuari. Sono state accolte tutte le persone malate o disabili che potranno intervenire, con i loro familiari e accompagnatori. In alcune chiese, inoltre, come stasera alle 18 nel santuario francescano di Gaggiola, nel corso della Messa si amministra, a chi ne ha i requisiti, il sacramento degli infermi. Nei prossimi giorni, a partire da domani, il vescovo Palletti visiterà i degenti dei vari reparti all’ospedale della Spezia. con il seguente calendario: lunedì neurologia, psichiatria e infettivi; martedì nefrologia e dialisi; mercoledì ortopedia e medicina; giovedì otorinolaringoiatria, maternità, ginecologia e chirurgia; venerdì pronto soccorso, medicina d’urgenza, terapia intensiva, cardiologia e pediatria. Nei giorni successivi visiterà i degenti dell’ospedale di Sarzana.

