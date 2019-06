La Spezia - Anche quest’anno, nelle domeniche e nelle altre feste di precetto dei mesi di luglio e di agosto, nella parrocchia di Nostra Signora della Neve, in viale Garibaldi alla Spezia, sarà celebrata una Messa serale alle 21. Tale Messa sarà in sostituzione di quella delle 11.30 al mattino.

