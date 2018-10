La Spezia - Sabato 13 e domenica 14 ottobre si svolgerà alla Spezia un mercatino con esposizione di opere dell’ingegno nell’area di Piazza Garibaldi e controviali di Viale Garibaldi (fino a Via Napoli), con orario dalle 9.00 alle 20.00 in entrambe le giornate. All’evento partecipano trentotto operatori cittadini.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK