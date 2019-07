La Spezia - Ieri è stato completato il trasloco del reparto di Medicina Donne dell’Ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Il reparto è situato al piano secondo del Corpo A4. La Direzione Strategica comunica che il sistema di condizionamento e refrigerazione dei locali è perfettamente funzionante e finalmente idoneo a soddisfare, anche in questi giorni di caldo anomalo, le esigenze delle persone ricoverate, dei loro parenti e del personale in servizio. Lunedì 8 luglio, si procederà con i lavori di climatizzazione del piano primo, prevedendo la loro conclusione a fine mese.

