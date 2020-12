La Spezia - Medici e infermieri danno le spalle al Sant'Andrea e portano il lutto al braccio. E il coro unanime che si leva da Via Veneto è "Assunzioni a tempo indeterminato subito". Poi, alle 13 circa, anche le campane della chiesa hanno suonato a lutto in memoria di chi ha perso la vita contro il Covid-19.

Una giornata piena di simboli quella dei medici e degli infermieri che questa mattina, incastrandosi con i turni di lavoro per garantire comunque la continuità di servizio, hanno indossato camici e mascherine per manifestare il proprio dissenso per una sanità "uccisa", come l'hanno definita loro, sia a livello locale che nazionale.

L'iniziativa di questa mattina è stata organizzata dai sindacati Anaao e Nursidind che raccolgono medici e infermieri ma era rivolta anche a chi non era iscritto alle sigle. L'adesione è stata importante e almeno una trentina di persone si sono posizionate, dando le spalle volutamente al Sant'Andrea, con cartelli eloquenti: "Senza medici e infermieri restano solo i miracoli","Non bastano i ringraziamenti servono risorse", "Spezia e Sarzana unite per un nuovo pubblico ospedale... Pubblico!".

La necessità di assunzioni era riassunta in un altro esaustivo cartello che recitava: "All'ospedale di Sarzana 1 medico di guardia per 135 pazienti". Un tema questo sottolineato anche dalle delegazioni sindacali presenti in manifestazione, alla quale hanno portato la loro solidarietà anche Jacopo Ricciardi di Rifondazione comunista e Rino Tortorelli del Manifesto per la Sanità pubblica.

"Il lutto al braccio è per la carenza cronica di personale e perché non possiamo dimenticare i morti Covid - ha detto Assunta Chiocca del Nursind -. Noi non abbiamo un territorio abbastanza forte e non c'è personale. Ci sono problemi all'interno anche di un'ospedale 'pulito'. Non si riesce a contenere il contagio, non ci sono tamponi strutturati per il personale all'interno, che si sta ammalando, e non abbiamo possibilità di sostituirlo. Ci sono stati troppi contagi e molti mancavano già prima. Le assunzioni a tempo determinato non garantiscono la continuità perché sopperiscono appena a quelle che sono le nostre esigenze. La maggior parte sono infermieri appena laureati che hanno necessità di acquisire competenze, quindi non vanno a garantire il supporto, oppure sono interinali che hanno soltanto cambiato tipologia di contratto che quindi non ha coperto una carenza già esistente".

"La manifestazione è la più inclusiva possibile - ha detto Michela Ardini segretaria Anaao della Spezia - , quindi racchiude medici, infermieri, iscritti e non iscritti. Il problema che trattiamo interessa tutti e vorremmo coinvolgere anche la popolazione perché quello che accade a noi si riversa sull'utenza. Chiediamo assunzioni a tempo indeterminato per garantire la sicurezza del servizio. E' fondamentale, l'apparenza di aver coperto una casella nell'orario non basta più. In quella copertura formale deve esserci qualcosa di sostanziale. Pensiamo a Sarzana: un medico di notte per 135 pazienti non è sufficiente. E' una situazione rischiosa per tutti. Chiediamo di lavorare in maniera decorosa. La sanità nazionale è in lutto, è stata 'uccisa'. Le restrizioni sono arrivate al punto di snaturarla e destrutturarla. E' importante che le persone lo capiscono. Noi abbiamo fatto il possibile, mobilitarsi è l'unica strada rimasta".

Marco Santini, medico dell'Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani Emergenza Area Critica ha spiegato: "Mancano i medici e gli infermieri, i tecnici delle varie figure professionali. Contestiamo il fato che sono stati buttati via i mesi che potevano essere utilizzati, dalla fine del lockdown, per fare i concorsi. A fronte del piano di assunzioni, varato dall'azienda a gennaio 2019, non è stato fatto nulla. Si trattava di impieghi con deroghe date anche in più da Alisa all'azienda. Tutto questo non è stato fatto. In questa situazione noi subiamo una carenza strutturale di un ospedale che lavora tantissimo, provinciale, che serve anche l'alta Lunigiana. La Spezia è un'isola rispetto ad altri centri provinciali: distiamo 100 chilometri dai policlinici più vicini come Genova, Pisa e Parma. E' una condizione unica in tutto il centro nord. Una situazione simile si trova solo scendendo fino a Grosseto. Possiamo fare rete con queste distanze e con questo sistema? No. Abbiamo anche un ospedale fatiscente e non possiamo dimenticare che la giunta di centro destra ha boicottato il progetto del nuovo ospedale nel novembre dell'anno scorso. Infine la carenza di posti letto è inferiore a quanto stabilito dal decreto Balduzzi. Questa miscela è esplosiva".





C.ALF

23/12/2020 14:55:34