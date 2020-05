Master in business administration, acuto dello spezzino Teja

La Spezia - Lo spezzino d’adozione Andrea Teja, al termine di Master in Business Administration (MBA) presso l’Istituto di Alta Formazione IMD di Losanna, è stato l'unico italiano fra i primi 100 studenti al mondo frequentatori di Master MBA per l’anno 2020. Andrea Teja, formatosi al Liceo Pacinotti della Spezia, già Tenente di Vascello della Marina Militare Italiana, laureato in Scienze Marittime Strategiche ed in Economia, ha lasciato il servizio nel 2019 ed ora è Associato presso McKinsey&Company, la principale società di consulenza mondiale.

REDAZIONE

12/05/2020 14:07:24