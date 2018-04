La Spezia - Al via il progetto denominato “Marketing territoriale” elaborato dalla Prof.ssa Laura Lotti insieme al Prof. Paolo Manfredini, dirigente dell'Istituto Fossati Da Passano in collaborazione con la Regione Toscana. “Il progetto “marketing territoriale” , ritenuto valido e approvato dal Consiglio Regionale della Toscana, prevede la pubblicazione gratuita di due libri col contributo tipografico del Consiglio di Presidenza della Regione Toscana” ci spiega la stessa Laura Lotti, promotrice del progetto e autrice dei due libri in questione. “I due volumi “I castelli dei Malaspina in Lunigiana dal Medioevo al Settecento. Le dame, i cavalieri, le violenze” e “La Montagna Pistoiese dal Medioevo al Settecento. I fatti ed i protagonisti della Storia”a conferma dello scopo didattico e divulgativo del progetto saranno donati alle biblioteche comunali e scolastiche e in numero predefinito ad ogni incontro e presentazione, e agli studenti con voto 10 decimi in storia come premio per merito scolastico”



“Gli scopi principali sono quelli di divulgare la storia della Lunigiana nei secoli attraverso le vicende dei personaggi femminili e quella della Montagna pistoiese attraverso i fatti e i protagonisti della storia delle tre valli toscane (di Lima, Lunigiana e Garfagnana) e della “valle marittima” ligure" - spiega la professoressa Lotti - Ci piacerebbe poi promuovere forme di turismo culturale consapevole, educare i giovani alla non violenza con progetti scolastici da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado e infine lasciare ai giovani studenti toscani e liguri una testimonianza della storia del territorio in cui vivono". Ricordiamo e segnaliamo che i due volumi citati saranno presentati giovedì 12 Aprile alle 10 presso la Biblioteca dell'Istituto Fossati Da Passano; interverranno Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale della Toscana,storico e politico; Paolo Manfredini, dirigente scolastico; Laura Lotti, autrice.

Sindaci e dirigenti scolastici, o loro delegati, sono gentilmente invitati a ritirare i due volumi.

09/04/2018 09:59:05