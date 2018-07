La Spezia - La Pizzeria 'Pepe in grani' di Caserta si conferma al primo posto della guida online Top Pizza, giunta alla seconda edizione. Ieri sera al Teatro Mercadante di Napoli si sono tenute le premiazioni, precedute nelle ultime settimane dal progressivo svelamento della classifica finale – in totale oltre mille pizzerie – lasciando celata fino alla serata finale la top cinquanta. Le pizzerie sono state recensite da cento ispettori anonimi con il contributo di venti esperti nazionali. I parametri? Qualità del prodotto, servizio di sala, carta dei vini e delle birre, ricerca gastronomica, ambiente. La guida ha preso il via lo scorso anno per iniziativa di Luciano Pignataro, caposervizio al Mattino di Napoli (sulle cui colonne si occupa di gastronomia e scrive la rubrica di vino più antica d'Italia su un quotidiano), di Barbara Guerra, maestra assaggiatrice di formaggi e contributor della guida del Touring club, e di Albert Sapere, sommelier di lungo corso, maestro assaggiatore di formaggi ed assaggiatore d’olio.



Le pizzerie sono state valutate a colpi di... forni. Da uno a cinque, e nella Top 50 rivelata al Mercadante non c'è un locale che scenda sotto i quattro simbolini. Nel classificone generale, pur senza gli acuti che si incontrano soprattutto - come naturale - in Campania, non sfigurano le pizzerie liguri. In particolare le spezzine. Sono infatti di casa nella nostra provincia le uniche tre attività della Liguria premiate con tre dignitosissimi forni (che danno loro la qualifica di Premium). Si tratta di Margherita e le sue sorelle (109ma posizione), sulle alture del capoluogo, La Picea (112ma) di Levanto e Officine del cibo (126ma) di Sarzana.



Di Margherita la guida loda l'atmosfera, la cura dei dettagli, i fritti “per ingannare l'attesa”, le contaminazioni. “Slow Food c’è e si vede – si legge -, sin dalla carta, presentata come un quotidiano ricco di informazioni. Materie prime di qualità, quindi, molti presidi e pizze decisamente gradevoli, di ottima amalgama al centro, un po’ discontinue nel cornicione, comunque fragranti e digeribili. Bella e corretta la Margherita, intrigante la Citrus con pane di limone, di spessore la Salsiccia e friarielli. Dolci sempre curati, importante scelta di birre, vini meno presenti ma con etichette locali non banali”. Giudizi nel complesso positivi anche per La Picea, “una pizzeria da combattimento, dall’atmosfera profondamente ligure” costellata dai premi del pizzaiolo Riccardo La Rosa. “A noi importa poco del piazzamento dell’Accidia a livello mondiale – scrivono i critici -, interessa apprezzarne l’equilibrio gustativo tra burrata, pesto, lardo e pinoli, sottolineando, tuttavia, un disco poco scioglievole e un cornicione fragrante che potrebbe essere più leggero. La Margherita è ben disegnata, buon pomodoro e latticino di qualità, prodotto in un caseificio locale”. Infine, Le Officine del cibo, pizzeria “dall’impostazione moderna e dalle infinite potenzialità” che usa prodotti “di prima qualità”, anche attingendo ai presidi Slow food, e dove dominano garbo e gentilezza. “La pizza scelta è appetitosa – si legge ancora -, ben cotta e guarnita magistralmente, tuttavia l’orlo non presenta la dovuta friabilità. Nel complesso sopra la media, merita la visita”.



Minor fortuna per gli altri cinquanta locali liguri visitati dai critici: per loro due forni, se non uno soltanto. In ogni caso, due forni significa 'Eccellente', un forno 'Da non perdere'. Non si casca male.



La classifica delle pizzerie liguri visitate dai critici Top Pizza



Tre forni – Premium



Margherita e Le Sue Sorelle

Officine Del Cibo

Pizzeria La Picea



Due forni – Eccellente



Acronia La Cantina

Al Pisacane

Borgo Antico

Da Franz & Co.

Il Pirata

La Bitta

La Funicolare

La Piazzetta Del Pisacane

La Pizza di Egizio

La Sosta degli Artisti

Le Due Palme

M’aMa

Pizzeria Da Paolo

Pizzeria Leo

Pizzeria Ristorante Piro Piro

Planet Pizza

Portego De Mà

Ristorante Pizzeria Vesuvio

Al Settimo Cielo

La Forchetta Golosa

La Giulia

Pizzeria il Delfino

Pizzeria Marechiaro

Pizzeria Re Basilico

Pizzeria Spaccanapoli

Ristorante Da Nicola

Salsadrena



Un forno – Da non perdere



Il Lagora

La Vecchia Fattoria

Pizzeria Calcandola

Pizzeria I Due Forni

Ristorante Pizzeria Dal Baffo

Savô Pizza Gourmet

’O Scugnizzo

Antica Vaccheria

Cinciarin

Da Naclerio

Il Cappero

Il ciocco

Il Trittico

La Pia Centenaria

La Ribotta

Olive & Lavanda

Pizzeria Bella Napoli

Pizzeria Capolinea

Pizzeria Mariuccia

Pizzeria Vesuvio

Pulcinella

Ricaroka

Ristorante Pizzeria Antico Borgo



Top Pizza 2018, le prime cinquanta della classifica



Pepe in Grani, Caiazzo



I Masanielli di Francesco Martucci, Caserta



50 Kalò, Napoli



I Tigli, San Bonifacio



Pizzeria La Notizia 94, Napoli



Gino Sorbillo ai Tribunali



La Gatta Mangiona, Roma



Pizzeria La Notizia 53, Napoli



Francesco e Salvatore Salvo



Pizzeria Starita a Materdei, Napoli



Concettina ai Tre Santi, Napoli



Lievito Madre al Duomo, Milano



‘O Fiore Mio, Faenza



Casa Vitiello, Caserta



Dry, Milano



Sforno, Roma



Pizzeria Da Attilio, Napoli



Patrick Ricci, San Mauro Torinese



L’Antica Pizzeria Da Michele, Napoli



Saporè, San Martino Buonalbergo



Berberè Castel Maggiore



Tonda, Roma



La Masardona, Napoli



Santarpia, Firenze



10 Diego Vitagliano, Napoli



Grigoris, Mestre



Le follie di Romualdo, Firenze



Piccola Piedigrotta, Reggio Emilia



Seu Pizza Illuminati, Roma



In Fucina, Roma



Carlo Sammarco Pizzeria 2.0



La Sorgente, Guardiagrele



Carmnella, Napoli



O Scugnizzo, Arezzo



Pizzeria Apogeo, Pietrasanta



Le Parùle, Ercolano



Fandango Racconti di Grani, Filiano



Lievito 72, Trani



Pizzeria Da Zero, Milano



Osteria Pizzeria Perbacco, La Morra



La Braciera, Palermo



Percorsi di Gusto, L’Aquila



Mistral dal 1959, Palermo



Pizzeria Mamma Rosa, Ortezzano



I Masanielli di Sasà Martucci, Caserta



Enosteria Lipen, Triuggio



Marghe, Milano



Fresco Caracciolo, Napoli



Framento, Cagliari



La Divina Pizza, Firenze

