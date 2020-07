Manifesto della sanità: "Sulla gestione dell'emergenza il sindaco dica le cose come stanno"

La Spezia - Le parole del sindaco della Spezia – recentemente intervistato – non lasciano dubbi: “Siamo stati i migliori a gestire l’emergenza Covid – L’ASL e’ stata in prima linea con medici, infermieri e OSS”.

Secondo il Sindaco, la ASL 5 e’ stata quindi la migliore, peccato che – forse pudicamente – sia stato omesso il termine di paragone : in Liguria? in Italia? o nel mondo? addirittura...



Frasi del genere, senza un minimo di fondamento (logico oltre che di fatto), le avevamo già sentite, durante la Fase 1 dell’emergenza, da parte dell’ASL e ne abbiamo colto i risultati : pre triage attivato in ritardo, niente ospedale Covid dedicato, tamponi persi, dispositivi di protezione agli operatori in ritardo ed inefficaci, con il bel risultato di aver fatto entrare il virus in ospedale ed aver infettato malati anche ricoverati per altra causa (sul tema sappiamo che sta indagando la Magistratura).



Scusi Signor Sindaco, ma da quali dati ricava il Suo giudizio ?

Forse dai seguenti (ne citiamo solo alcuni per brevità, ma altri ne abbiamo, ovviamente a disposizione del Signor Sindaco ….) :

19.05.2020 – Ritardi, confusione e pochi mezzi in ASL 5. Il presidente dell’Ordine dei Medici : l’ondata dell’epidemia “ha messo in luce tutte le falle del nostro sistema sanitario locale, già presenti in passato”.

Rappresentante dei medici ospedalieri (ANAAO) : il pre triage “..poteva essere attivato molto prima, ..l’ospedale S. Andrea ha carenze logistiche ovvie che si vedono già nella gestione routinaria, ma in questo caso (emergenza Covid) la scaletta di assegnazione di percorsi dedicati non e’ stata tempestivamente comunicata agli operatori.. abbiamo avuto una scarsa disponibilità iniziale di tamponi e la loro lettura era centralizzata a Genova .. e le risposte arrivavano in ritardo ..” Rappresentante degli infermieri (Nursind) : “.. gli infermieri – già numericamente in difetto pre emergenza – sono stati sovraccaricati di lavoro senza razionalità, .. esponendo ulteriormente il personale a possibile contagio e andando contro la direttiva di Alisa … pochissimi dispositivi di protezione individuale .. la carenza di personale e la sua mala gestione ha messo a rischio tutta l’attività infermieristica, soprattutto nei reparti Covid, dove la dotazione organica era tale da non poter garantire adeguata assistenza…..”

Fine maggio 2020 : Rappresentanti dei medici di famiglia (FIMMG, SNAMI): “ ..i medici di medicina generale stanno navigando a vista tra prenotazioni impossibili di visite e prestazioni, in assenza di linee guida univoche e con il mancato coinvolgimento nelle scelte dell’Azienda sanitaria .. ASL 5 ha consegnato a ogni curante solo due mascherine, un camice e dieci coppie di guanti …”

05 giugno 2020 : comunicato della CISL sul dipartimento prevenzione ASL 5 (quello che dovrebbe essere massimamente interessato per la sicurezza dei cittadini); scrivono i sindacalisti : “…in particolare la SC Igiene e Sanità Pubblica e Igiene Alimenti e Nutrizione non dispongono di personale di vigilanza adeguato alle richieste dell’utenza specialmente in ordine all’emergenza Covid 19”

Questi sono gli “infangatori” cui si riferisce, Signor Sindaco? Medici, infermieri ed altri che ci hanno salvato la vita, impedendo, con la loro abnegazione e il loro sacrificio, ben peggiori esiti dell’epidemia in Provincia.

Scusi, ma non era presente all’audizione della Commissione Sanità del Comune che Lei amministra?

Oppure le Sue parole di oggi servono a dare una visione della realtà distorta e di parte, come quando Lei ha risposto ai Suoi colleghi Sindaci, che chiedevano spiegazioni sulla gestione dell’emergenza, di smetterla di buttarla in politica?

Si astenga, per favore, dal fare simili inutili ed inefficaci difese d’ufficio della ASL, di Alisa e della Regione.

Lei e’ il rappresentante dei cittadini spezzini e li dovrebbe tutelare tutti, indipendentemente dal fatto che siano o meno Suoi elettori.

Questo modo di fare ci renderà sempre più succubi e dipendenti dalle politiche sanitarie della Regione che, per anni, ha mortificato il nostro territorio e il nostro diritto alla salute e alla sicurezza.

E’ ora invece di alzare la schiena e dire le cose come stanno.

Noi l'abbiamo fatto e lo faremo!



MANIFESTO per la SANITA' LOCALE

INSIEME per una SANITA' MIGLIORE

Redazione

04/07/2020 19:32:33