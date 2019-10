La Spezia - L'allerta arancione che scatterà dalle 20 di questa sera e si protrarrà sino alle 18 di domani, lunedì 21 ottobre, ha portato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli ad annunciare la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio del comune di Sarzana, insieme a impianti sportivi, cimiteri e parchi pubblici cittadini. "Una forte perturbazione si abbatterà sulla nostra Liguria, fate attenzione ad ogni spostamento e seguite tutte le future comunicazioni", scrive su Facebook la sindaca. Di parere differente, almeno per il momento, il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini che informa, sempre attraverso i social (ormai va di moda comunicare così, anche per questioni di sicurezza...): "dopo il bollettino delle 18 decideremo se lasciare aperte o chiudere le scuole nel Comune della Spezia".

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK