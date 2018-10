Lotta al Cancro alla mammella, Comune della Spezia in prima linea

La Spezia - Nel consiglio comunale di ieri con un’interpellanza dedicata il consigliere di Forza Italia Oscar Teja ha portato all’attenzione il tema della lotta al Cancro alla mammella. Il cancro al seno è il tumore più frequente nel sesso femminile, colpisce 1 donna su 10 e rappresenta il 25% di tutte le nuove diagnosi tumorali coinvolgendo ogni classe di età. Secondo una stima, oggi il tumore maligno della mammella è il tumore femminile più frequente, secondo le

ultime stime nel 2018 avremo circa 50.000 nuovi casi; di questi 1.500 si potranno registrare in Liguria e secondo le ultime proiezioni 250 nella Breast Unit del Levante Ligure. Vincere la malattia è però possibile nella grande maggioranza dei casi, grazie soprattutto a due fattori, ovvero alla prevenzione e all'anticipazione della diagnosi.

Con i progressi compiuti dalla ricerca la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è aumentata all’85% ed è migliorata la qualità di vita di molte donne, ma non possiamo fermarci qui. "Perché portare questo tema in Consiglio? Ottobre è il mese della sensibilizzazione al cancro al seno, con molte importantissime iniziative e campagne di prevenzione e sostegno della ricerca in tutto il nostro paese: screening gratuiti, raccolta fondi e anche eventi di impatto per attirare l'attenzione e sensibilizzare l'opinione pubblica, come per esempio l'illuminazione in rosa dei monumenti delle città".



La Campagna internazionale del Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza fondamentale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile anche sugli stili di vita correttamente sani da adottare nella vita di tutti i giorni e sui controlli diagnostici da effettuare periodicamente. Simbolo della Campagna Nastro Rosa è il tradizionale pink ribbon, il fiocco rosa, riconosciuto da tutti come segno della lotta contro questa malattia. Il rosa è il colore che identifica la prevenzione ed illuminare di rosa, nel mese di Ottobre siti significativi di città e paesi è da anni una consuetudine per ricordare a tutte le donne l'importanza della prevenzione. Per questo motivo ringrazio l’amministrazione, il sindaco Pierluigi Peracchini e l’assessore Giulia Giorgi per aver accolto con parere positivo la mia istanza e per il sostegno alla campagna informativa di sensibilizzazione tramite l’illuminazione serale di color rosa della facciata di Palazzo Civico.

09/10/2018 10:20:48