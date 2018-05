Londra, spezzini organizzano uno street party per le nozze reali. E finiscono su France.tv

- Per gli inglesi è una tradizione consolidata, quella di organizzare feste in strada nel giorno del matrimonio di uno dei componenti della famiglia reale. Un modo per dimostrare la felicità dei sudditi per l'avvenimento in casa Windsor. Li chiamano street party e sono un'istituzione, tanto che lo Stato si prende l'onere di coprire le spese vive sostenute da chi ne organizza uno. Sabato scorso a Londra, mentre Harry e Meghan convolavano a nozze, se ne sono svolti molti e uno di questi era organizzato anche da una spezzina e dal marito, da qualche anno residenti nella capitale inglese."Abbiamo deciso di approfittare dell'evento - spiega la concittadina - per organizzare un festa con il nuovo vicinato e per inaugurare il giardino pubblico recentemente riqualificato. Prima di tutto abbiamo fatto richiesta e poi abbiamo affisso un po' di volantini in giro per il quartiere (la zona è quella di Cambridge Heath - Patriot Square) per coinvolgere più persone possibili e abbiamo comprato bandiere e bibite per il party".La festa è stata un successo, tanto da attirare le telecamere di France.tv, che stava realizzando un servizio su come i londinesi stessero vivendo il giorno delle nozze reali (guarda qui , al minuto 16' 32'').