La Spezia - Per oggi, domani e dopodomani non ci sono fenomeni meteorologici di rilievo da segnalare. Lo afferma Arpal, che prosegue: "Questa mattina il cielo si presenta sereno praticamente su tutta la regione con venti quasi ovunque settentrionali, generalmente moderati (nella notte raffica a sfiorare i 60 km/h a Casoni di Suvero, in Val di Vara) e mare mosso". Diversi valori sottozero tra la notte e il primo mattino: -5.2 Sassello (Savona) -5.1 Loco Carchelli (Rovegno, Genova) -4.0 Calizzano (Savona) -3.2 Valzemola (Roccavignale, Savona) -2.7 Colle di Nava (Imperia) -2.3 Casale di Pignone (Pignone, La Spezia) Queste le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 8.9 Savona Istituto Nautico 8.6 Imperia Osservatorio Meteo Sismico 9.1 La Spezia 5.3. Alle ore 10 massima a Castellari (Pietra Ligure, Savona) con 14.4, valore più basso a Sassello (Savona) con -4.6. Nell’immagine lo scatto del satellite sul Nord Italia alle 9.45.

