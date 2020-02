La Spezia - Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi sincrona per la realizzazione di una nuova media struttura di vendita in Via Fontevivo. Si tratta, nello specifico, di un nuovo punto vendita della catena tedesca Lidl della superficie di vendita alimentari pari a 1.206 metri quadrati.



L'approvazione, che vede tra i documenti il parere dei Vigili del fuoco riguardo ala sicurezza degli impianti elettrici e di spegnimento di eventuali incendi e il parere geologico del Comune, consentirà la realizzazione dell'edificio e la sistemazione dell'area esterna, con relativa area di parcheggio nell'area corrispondente ai mappali 1.135, 1.136 e 1.137 del foglio 17, ovvero una superficie non distante dalla casa circondariale di Villa Andreini.



Il punto vendita sarebbe il secondo a marchio Lidl in città e andrebbe a collocarsi geograficamente a breve distanza dal centro commerciale Le Terrazze da una parte e dal Conad city di Via Buonviaggio dall'altra.

Contro la decisione della conferenza dei servizi può essere opposto ricorso davanti al Tar entro 60 giorni oppure tramite ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

TH.D.L.

14/02/2020 21:39:25