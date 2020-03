La stilista che confeziona mascherine per tutti

La Spezia - Dall'haute couture alle mascherine da viso. E' questo un tempo in cui anche due mani da Accademia dei Sartori di Roma, abituate a vestire modelle da passerella e le dame dell'alta società, finiscono a lavorare per sfornare uno dei dispositivi di protezione più ricercati in questo periodo di epidemia. Così nel suo atelier del centro storico a due passi dall'ex Teatro Cozzani, Antonietta Guarino è barricata da tutto il giorno per confezionare un "capo" che oggi è davvero il più ricercato della stagione. "Sono state alcune clienti a contattarmi per chiedermele e a quel punto mi sono detta: perché non farne quante più posso? - spiega a CDS - Siamo partite con mia madre da questo pomeriggio e non ci siamo ancora fermate. La manualità non ci manca e a lavorare in tempi stretti siamo abituate".

Il ritmo di produzione è di circa cento all'ora. Una confezione è già pronta per essere recapitata all'ospedale Sant'Andrea dove di mascherine se ne consumano a decine ogni ora. "Le stiamo confezionando con del morbido cotone da lenzuolo che avevamo in laboratorio, presto daremo fondo anche agli scarti di tessuto - spiega - Da quando ho scritto su FB ai miei contatti che sarei stata disponibile a procurare qualche mascherina a chi ne avesse bisogno, siamo arrivati a circa 500 richieste nel giro di un'ora. Speriamo di riuscire ad avere materiale sufficiente. Al limite ci sono le lenzuola della dote di mia madre, in un periodo come questo non si guarda in faccia a niente".

Tutte rigorosamente prodotte a macchina, tutte rigorosamente gratuite. "Ho letto che in alcuni casi le poche che si trovano ancora sono messe in vendita a 35 euro, davvero una speculazione - continua la stilista -. Se non ci diamo una mano in questi momenti, non ha senso definirsi una comunità. Io intanto non sto lavorando per ovvi motivi e allora occupiamo il tempo in maniera proficua. E' comunque niente in confronto a quello che stanno facendo medici, infermieri e OSS nei nostri ospedali in questi giorni. Penso a loro. Se uno ha la possibilità di fare un gesto che allevi il loro carico di lavoro e farci uscire prima da questa situazione, vale la pena impegnarsi no?".



