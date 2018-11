- Anche nell'edizione 2019 della Guida Michelin dei ristoranti la stella di Mauro Ricciardi illuminerà non solo la nostra provincia ma anche quella di Massa-Carrara, dove non ne sono state assegnate. Una bella soddisfazione dunque per lo chef amegliese che con la “Locanda dell'Angelo” che fu del grande Paracucchi, continua a tenere alta la bandiera dell'alta cucina in una Liguria che conta solo sei stelle, la maggior parte delle quali distribuite a Ponente con “Paolo e Barbara” a Sanremo, “Sarri” a Porto Maurizio, “Claudio” a Bergeggi e “Il Vescovado” a Noli, mentre Genova punta sempre su “The Cook”.La conferma dell'ambitissima stella e l'ottimo punteggio sulla Guida dell'Espresso, premiano ancora una volta l'impegno quotidiano di uno straordinario amante delle materie prime, punto di partenza insostituibile per Ricciardi di una cucina nella quale estro e ricerca continua offrono sempre risultati sorprendenti. Un approccio (QUI) riconosciuto da guide, esperti e clienti fedelissimi, che negli anni non gli ha mai fatto perdere lo spirito cresciuto e affinato alla Locanda delle Tamerici e consacrato nel tempio della nostra cucina.Nella nuova edizione della Michelin presentata ieri all'Auditorium Paganini Parma, la novità più rilevante ha riguardato lo chef marchigiano Mauro Uliassi che ha ottenuto la terza stella raggiungendo i vari Bottura, Beck, Alajmo, Santini e Féolde. Ottimo risultato anche per la star della tv – e dei fornelli – Antonino Cannavacciuolo che ha ricevuto una stella per ciascuno dei suoi bistrot a Torino e Novara.