La Spezia - "La violenza spettacolarizzata. Il crimine e l’impatto psicologico della comunicazione". E’ il tema del convegno che si svolgerà venerdì 25 ottobre alle ore 17 presso la sala consiliare della Provincia per iniziativa dell’Udi provinciale. Interverranno il professor Carmelo Dambone, psicologo, clinico, psicoterapeuta e docente di Comunicazione, mass media e crimine presso l’università Iulm di Milano, autore di un libro sul tema, il presidente dell’Ordine dei giornalisti della Liguria, Filippo Paganini, la psicologa Maria Paola Buchignani e la giornalista Patrizia Bertozzi, che modererà il dibattito. Nel corso dell’incontro si affronterà un argomento di stretta attualità e cioè la nuova forma di narrazione degli eventi criminali (violenza sessuale, maltrattamento, femminicidio ecc…) che progressivamente sta prendendo piede tra gli organi di informazione: gli eventi sono raccontati dai mass media con modi e finalità spettacolari con l’intento di suscitare nello spettatore-lettore una reazione emotiva poiché la messa in scena di un crimine porta con sé un alone di mistero, stupore e panico che intimorisce, ma allo stesso tempo incuriosisce e attrae. Parlare di violenza attraverso i mass media presuppone anche il rischio della connessione causale fra la violenza sociale rappresentata e la violenza che realmente esiste nella nostra società: la violenza si insinua nella quotidianità creando, a volte, mostri e sospetti. Intercettando il dolore della vittima e la malvagità del criminale, i mass media con il loro linguaggio reinterpretano la violenza caricandola di un livello emotivo volto a creare allarmismo nel contesto sociale.

