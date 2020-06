La pioggia concede una breve tregua

La Spezia - Si chiuderà alle 11 l'allerta gialla diramata ieri e che ha portato abbondanti piogge sulla nostra provincia anche nella notte. La giornata di oggi sarà caratterizzata da un graduale miglioramento ma con la permanenza di condizioni di instabilità. In attenuazione invece il mare mosso. Domani la mattinata sarà prevalentemente soleggiata con possibili velature nel pomeriggio in una situazione di incertezza che da martedì in poi potrebbe portare a nuovi rovesci.

REDAZIONE

14/06/2020 09:20:44