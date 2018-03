La fiera per adesso è salva. Fiato sospeso

- La fiera di San Giuseppe si farà. La conferma arriva dagli uffici del Comune che smentiscono la fuga di notizie incontrollata diventata virale sui social e su "Whatsapp" in queste ore. Al momento sono in corso tutte le prove degli altoparlanti, immancabili per le comunicazioni della direzione fiera, e proseguono i controlli per l'eventuale rimozione delle auto negli stalli destinati alla fiera.Salvo un innalzamento dell'allerta meteo, per i quali arriveranno solo nel pomeriggio le conferme da parte dei previsori. Il monitoraggio da parte del Comune è costante. Se le condizioni rimarranno tali da garantire la sicurezza di commercianti, avventori e la loro presenza.Fiato sospeso quindi fino al primo pomeriggio. L'auspicio chiaramente è che la festa si faccia. Ironia della sorte proprio in questi minuti tramite Arpal è arrivato un aggiornamento che prolunga l'allerta arancione fino alle 6 di domani e resterà gialla fino alle 13 ( clicca qui ).