- La fiera di San Giuseppe si terrà da domenica 17 marzo a martedì 19 giorno del patrono. I banchi lasceranno l'area dei giardini pubblici adiacenti alla statua di Garibaldi e verranno spostati in Piazza Europa. Queste sono alcune indiscrezioni che circolano a due mesi dalla festa spezzina più amata.In Piazza Europa arriveranno 143 banchi e le postazioni saranno affidate, in base alla graduatoria di anzianità, a quegli operatori che si sposteranno dal Generale ai piedi della cattedrale.Stando a indiscrezioni trapelate da Palazzo civico la richiesta è stata avanzata direttamente dagli operatori per una questione di praticità: in caso di maltempo il ghiaino misto alla terra creano una mistura fangosa e problematica da gestire sia per gli operatori che per i passanti. In molti ricorderanno anche l'episodio di quasi otto anni fa quando numerosi banchi ebbero una serie di problemi per un incendio divampato ai giardini ai piedi di Garibaldi che di fatto in un primo momento fu l'unico testimone ( clicca qui ).In sostanza l'impianto della fiera sarà così: Piazza Europa, Via Chiodo, Viale Mazzini fino all'incrocio con Via Diaz, Via Minzoni, Via Cadorna, Piazza Verdi con le onlus. Chiuso questo anello rimane ovviamente la zona del Molo, in Viale Italia."Stiamo ancora lavorando - ha detto l'assessore Lorenzo Brogi a Città della Spezia commentando le indiscrezioni - per definire altre novità sulle quali vogliamo mantenere il massimo riserbo. Possiamo dire che la notte bianca ci sarà ed è confermata per il sabato e stiamo pensando di inserire, non nell'area della fiera ma in centro storico, mercatini dell'artigianato e dell'hobbistica".