La Spezia - Lanciare la app per farsi dire dal GPS dov'è la bicicletta più vicina, scansionare il qr code per aprire il lucchetto e poi saltare in sella verso la propria destinazione. Lasciando poi il mezzo in un luogo idoneo certo, ma senza particolari limitazioni se non quelle derivate dal buon senso. Si chiama Mobike, un servizio di bike sharing di diversa concezione rispetto a quello attualmente in uso alla Spezia, che potrebbe in un prossimo futuro affiancare Spezia in bici nell'offerta di mobilità sostenibile.



Oggi l'assessore Kristopher Casati ha potuto mettere alla prova una delle colorate biciclette della piattaforma, già attiva in diverse città italiane ed europee, da Milano e Berlino, da Firenze a Madrid. "La novità è proprio nella possibilità di lasciare la bicicletta liberamente, non necessariamente in un hub predefinito - spiega Casati - Credo possa essere davvero una buona soluzione anche per la Spezia, che al momento vede solo il 3% del proprio traffico passare dalle due ruote. Vorremmo guadagnarne un 10% in più e Mobike è un'opzione che ci ha impressionato favorevolmente".



L'inventrice di Mobike, la cinese Hu Weiwei, è stata inserita tra gli under 40 più influenti al mondo da Fortune. Non potrebbe essere altrimenti, la sua idea coinvolge oggi circa duecento città e muove i pedali di decine di milioni di cittadini ogni giorno dando un contributo notevole nel limitare l'inquinamento derivato dall'uso dei mezzi a motore. "E questo è uno degli aspetti che maggiormente ci interessa in effetti. Stanno oltretutto sviluppando l'e-bike con la possibilità che siano gli stessi utenti a portare con sè la power bank per utilizzarle, che credo avrà grandi sviluppi in futuro", confessa Casati.



Se la sperimentazione affidata a Mobilità e Parcheggi darà esito positivo e Palazzo Civico deciderà di investire in questo progetto, i servizi di bike sharing in città diventeranno dunque due. Mobike, che alla Spezia arriverebbe con 200-250 cicli, per caratteristiche è spendibile anche in chiave turistica. Chiunque abbia la app può prendere una bici al volo, non a caso l'unico hub per la città sarebbe posto presso la stazione crocieristica. La tariffazione (1 euro se la lasci fuori dall'hub, 69 centesimi nelle aree predisposte sono i prezzi a Bologna) scatta al momento in cui si sblocca il lucchetto, per una durata massima di utilizzo di mezz'ora. In definitiva un sistema che va in competizione con l'autobus o con il taxi, che nasce come filosofia per trovare un modo diverso per raggiungere una precisa destinazione più che per noleggiare una bicicletta.



In ogni caso novità sono attesa anche per Spezia in bici. "Vogliamo fare un deciso restyling delle biciclette attualmente in uso nella città e stiamo pensando di metterne anche un po' di elettriche. Inoltre le stazioni diventeranno venti dalle attuali diciannove - annuncia Casati - La prossima sarà aperta in zona Le Terrazze, perché ci siamo accorti che il traffico è notevole. Infine cercheremo fondi per migliorare le nostre piste ciclabili, che effettivamente sentono l'effetto del tempo".







ANDREA BONATTI

24/07/2018 22:00:04