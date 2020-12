La Polizia Locale spezzina pronta all'addestramento da pilota di droni

La Spezia - I futuri piloti di droni della Polizia Locale spezzina prendono confidenza con il mezzo sul campo di volo di Borghetto Vara. Gli esperti di Dronework, consulente del centro addestramento Droni Enac, ha incontrato presso la scuola droni della Val di Vara alcuni dirigenti di Via Lamarmora e l'assessore alla sicurezza Filippo Ivani a cui è stato illustrato l’iter addestrativo che gli agenti spezzini dovranno affrontare. "Abbiamo loro illustrato le potenzialità dei mezzi acquistati dalla Polizia Municipale e il loro futuro utilizzo”, ha detto Mauro Rattone, responsabile di Dronework, nonché responsabile del centro addestramento droni dell’Aero Club di Genova affiancato dal vice comandante Massimo Cremona. “L’utilizzo dei mezzi infatti, dovrà passare attraverso uno specifico iter addestrativo teorico e pratico che nel prossimo gennaio sarà avviato. Sarà nello specifico organizzata una classe personalizzata per la polizia municipale, non solo della Spezia ma per tutti i comandi che vorranno aderire”.



Redazione

16/12/2020 10:56:24