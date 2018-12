La Spezia - Socie e soci della "Dante Alighieri" si incontreranno, assieme al Consiglio Direttivo, grazie anche alla collaborazione con la Preside Antonella Minucci dell’Istituto Comprensivo Isa2, il prossimo 14 dicembre, alle 15,30 presso l’auditorium della Scuola Media del complesso “2 Giugno" per il tradizionale scambio di auguri. La società spezzina per allietare gli intervenuti ha previsto una presentazione di brani della Divina Commedia da parte del dottor Carlo Raggi con la voce recitante dell'ingegner Piero Jacopetti. Seguirà l’intervento musicale degli studenti della Scuola Media "2 Giugno" diretto dal professor Filippo Giannico e con esibizione della “Blue Band” Saranno allestiti anche i mercatini di Natale preparati dai genitori. Al termine brindisi beneaugurante.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK