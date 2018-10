La Spezia - Halyomorpha halys, un ospite indesiderato nelle case di molti spezzini. La cimice marmorata asiatica continua a diffondersi anche in Liguria e in particolare in queste settimana la sua presenza è ben visibile. L'insetto proveniente da Cina, Giappone, Taiwan e Corea con l'abbassamento della temperatura tornano a cercare riparo per svernare all'interno delle case, determinando grandi disagi alla popolazione che è costretta a tenere porte e finestre chiuse per evitare di ritrovarsi i muri ricoperti da decine di esemplari di queste insetti. Sconsigliato l'uso di insetticidi in ambiente domestico, il grande nemico di questo sgradito vicino di casa è il freddo: non sopravvivono infatti sotto i 10 gradi centigradi.



"Ma con il caldo anomalo si sta verificando una vera invasione - recita una nota di Coldiretti - Nelle campagne si contano i danni provocati da questi insetti insaziabili che stanno colpendo soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi con danni fino al 40% dei raccolti nei terreni colpiti". La cimice asitica è un polifago che attacca qualsiasi tipo di raccolto tra luglio e settembre e, non avendo antagonisti naturali nel territorio, si moltiplica velocemente con 300-400 esemplari alla volta, deponendo le uova anche due volte l'anno. In sperimentazione a Firenze l'allevamento di un piccolo insetto, l'Ooencyrtus telenomicida, che parassita le uova della cimice. In futuro potrebbe essere questa la soluzione per fermare la diffusione dell'invasore asiatico.

REDAZIONE

19/10/2018 10:02:07