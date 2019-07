La Spezia - Il centro commerciale Le Terrazze, in collaborazione con l’Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche (I.R.A.S.), organizzerà una suggestiva serata astronomica dedicata all’emozionante spettacolo dell’eclissi lunare prevista il 16 luglio. Martedì 16 luglio dalle 20, tutti i visitatori potranno partecipare gratuitamente alla serata e ammirare l’eclissi lunare che interesserà il nostro satellite naturale e raggiungerà il suo culmine tra le 20 e le 23. La Terra oscurerà con il suo cono d’ombra la Luna in modo parziale. La parte oscurata sarà tra il 55 e il 70% e sarà visibile in tutta Italia.



Saranno allestiti diversi telescopi professionali messi a disposizione da IRAS nell’area del parcheggio scoperto al secondo piano del centro commerciale. Sarà possibile vivere un’esperienza unica di osservazione del cielo notturno e delle sue meraviglie (Luna, pianeti e tanto altro…). Il personale dell’IRAS sarà presente all’evento e sarà a completa disposizione per qualsiasi curiosità e per raccogliere le iscrizioni all’Istituto di coloro che vorranno rimanere sempre aggiornati, partecipare alle serate astronomiche e ai corsi organizzati durante tutto l’anno. Il centro commerciale "Le Terrazze" invita tutta la comunità locale a partecipare a questo magico evento sotto le stelle.

Redazione

12/07/2019 09:47:18