La Spezia - Tiene alto il nome della Spezia con i suoi due cappelli. L'Ostera della Corte di Via Napoli ottiene un nuovo riconoscimento nella guida 2020 "I Ristoranti e i Vini d'Italia" dell'Espresso. La creatura della chef Silvia Cardelli è tra gli otto ristoranti liguri inseriti nella pubblicazione per quest'anno insieme a Hotel Mare-A Spurcacciun-a, Il Marin, The Cook Restaurant al Cavo, Impronta d’acqua, Paolo & Barbara, Sarri e Villa della Pergola-Nove. "Non mi sono ancora ripresa dall’eccitazione. Ci hanno premiato con due cappelli, sulla guida dei ristoranti d’Italia dell’Espresso. Grazie a tutti i clienti che mi seguono con grande amore. Ma, oggi, grazie soprattutto a loro che si sacrificano e che mi seguono anche quando non mi riescono a capire", commenta Cardelli su Facebook taggando i suoi collaboratori uno a uno: Giacomo Delsanto, Ekloeid Mertiri, Alessandro Boni, Nicola Krutsikau, Gianluca Franceschini, Nicola Farris, Kassim Sulaiman e ovviamente Andrea Ferrero.

A.BO.

15/10/2019 19:30:30