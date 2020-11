Ipercoop regolarmente aperti anche nei weekend: "Adottate tutte le misure"

La Spezia - Visto che le nuove restrizioni anti-Covid stanno generando un po’ di confusione Coop Liguria chiarisce che i punti vendita disseminati sul territorio regionale, supermercati e ipermercati, continueranno a essere regolarmente aperti con il loro consueto orario, weekend inclusi. Ciò vale anche per gli Ipercoop che si trovano all’interno dei centri commerciali, perché rientrano fra le attività che vendono generi di prima necessità, quindi esonerate dalla chiusura. I centri commerciali saranno invece aperti con le attività al completo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica i negozi e la ristorazione dovranno chiudere. Rimarranno aperte solo le attività che vendono generi di prima necessità, quindi, in aggiunta agli Ipercoop, farmacie o parafarmacie, tabaccai, edicole.



Coop Liguria ribadisce che ha adottato tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza di soci, clienti e personale: "Nei negozi si entra solo con la mascherina correttamente indossata su naso e bocca e dopo aver disinfettato le mani con il gel disponibile all’ingresso; il personale esercita la massima vigilanza sugli assembramenti e interviene prontamente in caso di necessità, per invitare le persone a distanziarsi ed eventualmente contingentare gli accessi; la sanificazione degli ambienti e delle superfici è costante. L’invito, per soci e clienti, è quello di rispettare sempre le regole, di recarsi a fare la spesa preferibilmente da soli e di prepararsi già una lista, per ridurre il tempo di permanenza nei punti vendita".

Redazione

06/11/2020 12:35:30