La Spezia - L?a fine del mese di gennaio vede anche quest’anno l’Azione cattolica ed altri movimenti cattolici impegnati sul fronte del “mese della pace”. Così, sabato prossimo 27 gennaio verrà eretta alla Spezia, nella centrale piazzetta del Bastione, l’ormai tradizionale “tenda della pace”. Per tutto il giorno ci sarà l’Adorazione eucaristica, conclusa alle 19 con i Vespri e la Benedizione impartita dal vescovo Luigi Ernesto Palletti. I giovani di Azione cattolica guideranno la riflessione. A seguire, dopo le 21.30, “pastorale di strada” a cura della Pastorale giovanile, in uno dei luoghi–simbolo della “movida” serale alla Spezia. Domenica prossima, poi, l’Azione cattolica ragazzi celebrerà a San Terenzo al mare la “festa della pace”, con giochi e momenti di riflessione che scandiranno la giornata. Alle 16, nella chiesa parrocchiale, Messa conclusiva del vescovo.

