La Spezia - Giornata migliore per un ingresso ad effetto nel Golfo della Spezia non si poteva trovare. Tre alberi, uno scafo in legno e un profilo d'altri tempi hanno fatto capolino dalla spessa coltre bianca che in quel momento stava scaricando un candido manto di neve sulla città e sul suo mare. Non una nave fantasma, ma la splendida riproduzione di una fregata da guerra del Settecento. Si chiama Shtandart, ricostruita nel 1999 su un disegno del 1703, quando prese il mare come nave di bandiera della flotta russa dello zar Pietro il Grande.

Danneggiata irreparabilmente durante un tentativo di portarla in secca sotto l'imperatrice Caterina I nel 1727, ha atteso due secoli e mezzo per essere ricostruita. Ora gira i mari del mondo formando giovani marinai e permettendo a chiunque di vivere l'esperienza di fare parte di una ciurma di un veliero. Attualmente è in navigazione verso Genova in una crociera "sulle tracce di Napoleone".

A.BO.

01/03/2018 18:45:40