La Spezia - Questa mattina, presso la sala Vespucci della ex-scuola Allievi Operai dell’Arsenale Militare Marittimo, si è celebrata l’annuale “Giornata del Personale Civile dell’amministrazione della Difesa” nel corso della quale sono state consegnate medaglie e diplomi di servizio al personale civile che ha tagliato il traguardo dei 40, 30 e 20 anni di attività nell’amministrazione Difesa. Il personale civile delle Forze Armate costituisce da sempre una preziosa risorsa, rappresentando un essenziale e irrinunciabile punto di unione con il personale militare del comparto Difesa. Dopo la Santa Messa, officiata da Rev.ma Monsignor Luigi Ernesto Palletti, vescovo della Spezia-Sarzana-Brugnato e la lettura dei messaggi augurali, il vice-segretario generale della Difesa e vice-direttore nazionale degli Armamenti, Ammiraglio Squadra Dario Giacomin, unitamente al Prefetto della Spezia, Antonio Lucio Garufi ed al Comandante Marittimo Nord, Ammiraglio di Divisione Giorgio Lazio, hanno consegnato 47 medaglie d’oro, 39 medaglie d’argento e dodici medaglie di bronzo e i relativi diplomi di servizio. La “Giornata del personale civile dell’amministrazione della Difesa” risale all’anno 1963 quando, con il nome “Festa degli Anziani del Lavoro degli Stabilimenti Militari”, la cerimonia venne celebrata per la prima volta. Le onorificenze però venivano assegnate esclusivamente agli operai della Difesa e agli impiegati civili degli Arsenali e Stabilimenti Militari. In seguito, nel 1988, un nuovo regolamento ne estese l’efficacia, senza distinzioni, a tutti i dipendenti civili della Difesa e la cerimonia assunse il nome di “Festa degli Anziani della Difesa”.

Questo sito utilizza cookie di profilazione, anche di terze parti, per fornirti servizi e pubblicità in linea con le tue preferenze. Se chiudi questo banner ne accetti l'utilizzo. Per maggiori informazioni su come modificare il consenso e le impostazioni dei browser supportati leggi l'informativa OK