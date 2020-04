Impianti termici in deroga, proroga fino al 25 aprile

La Spezia - Da un inizio aprile quasi estivo alla... ricaduta delle temperature: è un meteo sempre meno prevedibile in una primavera che muta giorno dopo giorno. E in considerazione delle condizioni climatiche attuali il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato pertanto un’ordinanza per autorizzare l’accensione degli impianti termici nel Comune della Spezia fino ad un massimo di 6 ore giornaliere fino a sabato 25 aprile 2020 incluso.

Redazione

18/04/2020 16:20:00