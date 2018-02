La Spezia - Domenica 28 e mercoledì 31 gennaio presso l’oratorio di Don Bosco alla Spezia, in occasione della festa del Santo, è stato ricordato l’indimenticabile “amico” dei ragazzi Don Giovanni Bosco di cui ricorre l’anniversario della morte. Domenica alle 10, alla presenza del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e delle Autorità cittadine, si è svolta la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Don Claudio Belfiore, presidente del Centro Nazionale della Opere Salesiane, coadiuvato dal direttore Don Fabrizio Di Loreto e dal Parroco Don Mirko Mochi. Dopo la Messa, con musica e canti appropriati alla spiritualità di Don Bosco, in una chiesa gremita, bambini, adulti e anziani hanno saputo creare una liturgia di gioia e speranza per un futuro migliore, rimarcata poi nel teatro, ove sono state proiettate le immagini delle varie attività dell’Oratorio. A seguire si è tenuta la consegna della storica “mattonella della solidarietà fra le generazioni” da parte del sindaco della Spezia Pier Luigi Peracchini e del Presidente della Fondazione Villaggio Famiglia Onlus Bruno Dal Molin, al Presidente Nazionale delle Opere Salesiane, Don Claudio Belfiore. La consegna è avvenuta nel grande cortile dell’oratorio dinanzi alla statua di San Giovanni Bosco. Gli eventi commemorativi si sono chiusi mercoledì 31 con le Autorità che hanno fatto visita alle attività dell’oratorio e a seguire, alle 18, la Concelebrazione Eucaristica presieduta da Monsignor Luigi Ernesto Paletti. Ai festeggiamenti presenti anche il Colonnello Gianluca Valerio, comandante provinciale dei Carabinieri, l’Ammiraglio Giorgio Lazio Comandante del Comando Marittimo Nord, Don Claudio Belfiore, presidente Nazionale opere Salesiani, Don Fabrizio Di Loreto Direttore Istituto Salesiano della Spezia, Don Mirko Mochi Parroco Nostra Signora della Neve, Bruno Dal Molin, Presidente Fondazione Villaggio Famiglia, Santiago Rodriguez Figuereo Console Generale Repubblica Dominicana di Genova.

